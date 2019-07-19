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(Görüntülü) Trump: Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait drone düşürdük

ABD () - ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi.   Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız...

ABD () - ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi.


 

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda bulunan ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğine karşı tehdit unsuru taşıyan İran’a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi. Drone’nun 900 metreye kadar yaklaştığını, ikaz edildiğini ancak ikazların dikkate alınmadığını, dronu’nun gemi ve personelin güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu gerekçesi ile düşürüldüğünü söyledi.

Trump, diğer ülkelere de gemilerini bu bölgede dikkatle korumaları ve kendileri ile ortak çalışmaları noktasında çağrıda bulundu.

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