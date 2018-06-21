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(Görüntülü) Trump, göçmenlerin zorla çocuklarından ayrılmalarına yol açan uygulamasına son verdi

Nafiz Albayrak / New York, 21 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye kaçak olarak gelen göçmen ailelerin sınırda zorla çocuklarından ayrılmalarına yol açan 'sıfır tolerans' uygulaması ile yarattığı krizi, yeni imzaladığı bir...

Nafiz Albayrak / New York, 21 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye kaçak olarak gelen göçmen ailelerin sınırda zorla çocuklarından ayrılmalarına yol açan 'sıfır tolerans' uygulaması ile yarattığı krizi, yeni imzaladığı bir kararname ile sona erdirdi. 


 

Aralarında bebeklerin de bulunduğu binlerce çocuğun ailelerinden zorla koparılarak, gözetim kamplarına konması, hem ABD içinde hem de uluslararası toplumda yoğun tepkilere yol açmıştı. Ailelerin çocukları ile bağlarının kopmasına ve günlerce haber alamamalarına yol açan uygulama, Amerikan kamuoyundan da büyük tepki çekmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid El Hüseyin, Trump  yönetimine "Çocukları ailelerinden ayıran politikalara derhal son verilmeli" çağrısı yaparken, Trump, Cumhuriyetçi Partili senatörler ve milletvekilleri tarafından da sert bir şekilde eleştirildi. 


 

İç ve dış baskılara daha fazla dayanamayan ABD Başkanı Trump, kendi yarattığı krizi sona erdirmek için, başkanlık yetkisine dayanarak imzaladığı kararname ile göçmen çocuklarının ailelerinden zorla ayrılmalarına yasak getirdi. Trump, "Sınırlarımızı güven altında tutarken, aileleri de bir arada tutacağız. Ülkemize yasadışı yollardan giren insanlara yönelik 'sıfır tolerans' politikamızı sürdüreceğiz. Ancak bu kararname çocukların ailelerinden ayrılmaları sorunun çözecek" dedi.


 

Göçmen çocuklarının ailelerinden zorla ayrılarak gözetim kamplarında ya da kafesler de tutulmaları, Amerikan medyasının da gündemine oturdu. MSNB kanalında 'Rachel Maddow Show' adlı programı sunan Rachel Maddow, önceki akşam, bebeklerin de zorla ailelerinden koparıldıklarını anlatan bir son dakika haberini okurken, göz yaşlarına engel olamadı.

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