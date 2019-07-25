Hindistan’da yaşlı bir çiftçi, tren raylarının üstündeyken gelen treni duymadı. Son anda treni fark eden çiftçi, rayların üzerine yatarak ölümden kurtuldu. Trenin çiftçinin üzerinden geçtiği anlar saniye saniye kaydedildi. Karnataka eyaletine bağlı Bagalkot şehrinin tren istasyonunda meydana gelen olayda, kulağı ağır işiten yaşlı bir çiftçinin yük treninin sesini duymadığı; son anda treni fark edip rayların üstüne yatan çiftçi ölümden döndüğü bildirildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin makinisti uyarmaya çalıştığı; çiftçinin ise rayların üzerinde hareketsiz şekilde yatarak trenin geçmesini beklediği görüldü. Sonrasında, trenin durmasıyla rayların üstünden kalkan çiftçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
(Görüntülü) Treni duymadı, az kalsın eziliyordu
Hindistan’da yaşlı bir çiftçi, tren raylarının üstündeyken gelen treni duymadı. Son anda treni fark eden çiftçi, rayların üzerine yatarak ölümden kurtuldu. Trenin çiftçinin üzerinden geçtiği anlar saniye saniye kaydedildi. Karnataka...
25 Temmuz 2019 Perşembe 13:07
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