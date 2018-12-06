Çin () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin'in Xi'an kentinde ZTE teknoloji firmasının Ar-Ge merkezini ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Çin'de Xi'an kentinde ZTE teknoloji firmasının araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezini ziyaret etti.
(Görüntülü) TBMM Başkanı Yıldırım Çin'de teknoloji firması ZTE'yi ziyaret etti
Çin () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin'in Xi'an kentinde ZTE teknoloji firmasının Ar-Ge merkezini ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Çin'de Xi'an kentinde ZTE teknoloji firmasının...
06 Aralık 2018 Perşembe 10:41
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