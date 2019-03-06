Azerbaycan () - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.
(Görüntülü) TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü
Azerbaycan () - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.
06 Mart 2019 Çarşamba 15:44
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