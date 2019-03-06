Azerbaycan () - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
(Görüntülü) TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü (YENİDEN)
Azerbaycan () - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
06 Mart 2019 Çarşamba 15:43
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