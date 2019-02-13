Mekke () - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın genişletme çalışmalarını denetlemek için girdiği Mescid-i Haram'da, Kabe'nin üzerine çıkması büyük tepki çekti. Hacerü'l-esved taşını öptükten sonra Kabe'nin içine giren; ardından yanındakilerle beraber Kabe'nin üzerine çıkan Veliaht Prens, büyük tepki topladı. O anlar ise Mescid-i Haram'da bulunanlarca kaydedildi.
(Görüntülü) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Kabe'nin üzerine çıkması büyük tepki çekti
Mekke () - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın genişletme çalışmalarını denetlemek için girdiği Mescid-i Haram'da, Kabe'nin üzerine çıkması büyük tepki çekti. Hacerü'l-esved taşını öptükten sonra Kabe'nin...
13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
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