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(Görüntülü) Sürücüsü olmayan motosikletin çarpmasından son anda kurtuldular

Irak () - Irak'ta sürücünün kontrolünden çıkan bir motosiklet, yolda bir süre ilerledikten sonra duvara çarparak durdu. Yolda bir kişinin son anda önünden kaçtığı motosikletin, bu kez kendi üzerine geldiğini gören bir adam ve yanındaki...

Irak () - Irak'ta sürücünün kontrolünden çıkan bir motosiklet, yolda bir süre ilerledikten sonra duvara çarparak durdu. Yolda bir kişinin son anda önünden kaçtığı motosikletin, bu kez kendi üzerine geldiğini gören bir adam ve yanındaki çocuk, son anda bulunduğu yerden kaçınca motosiklet kaçtıkları yerdeki duvara hızla çarptı. 


Sosyal medyada paylaşılan görüntünün Irak'ın Diyala şehrinde kaydedildiği belirtildi. Görüntülerde, üzerinde sürücünün bulunmadığı bir motosikletin yolda hızla ilerlediği görülüyor. Kaldırımdan inerek yolun karışışına geçen bir genç ise kaldırımdan indiği sırada motosikleti fark ediyor ve son bir hamle ile önünden çekiliyor. Görüntülerin devamında evinin önünde bir bankta oturan ve bir çocuk ile konuşan bir adamın, üzerlerine gelen motosikleti fark ederek çocukla beraber bulunduğu yerden kaçtığı; motosikletin ise o noktada hızla duvara çarptığı görülüyor.

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