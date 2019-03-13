Suriye () – Suriye’de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu. Düzenlenen saldırı bir çok noktadan görüntülendi. Yerel kaynaklar saldırıda sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını duyurdu.
(Görüntülü) Suriye’de rejim, İdlib’e ‘beyaz fosfor’ ile saldırdı
Suriye () – Suriye’de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu. Düzenlenen saldırı bir çok noktadan görüntülendi. Yerel kaynaklar saldırıda sivil yerleşim alanlarının...
13 Mart 2019 Çarşamba 04:18
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