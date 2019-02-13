Brüksel () - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı karşıladı. Liderler kısa açıklamalarda bulunduktan sonra görüşmelerde bulundular.
(Görüntülü) Stoltenberg, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı karşıladı
Brüksel () - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska'yı karşıladı. Liderler kısa açıklamalarda...
13 Şubat 2019 Çarşamba 15:36
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