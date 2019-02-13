(Görüntülü) Stoltenberg Güvenlik sorunlarını ele alacağız (2)

Brüksel () - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg, bugün ve yarınki toplantılarda güvenlik sorunlarını geniş kapsamlı olarak ele alacaklarını; bu kapsamda Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) da görüşüleceğini söyledi. Stoltenberg, toplantıda NATO'nun Afganistan, Irak ve Kosova'daki görevlerinin de ele alınacağını söyledi.