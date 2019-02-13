Brüksel () - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg, bugün ve yarınki toplantılarda güvenlik sorunlarını geniş kapsamlı olarak ele alacaklarını; bu kapsamda Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) da görüşüleceğini söyledi. Stoltenberg, toplantıda NATO'nun Afganistan, Irak ve Kosova'daki görevlerinin de ele alınacağını söyledi.
(Görüntülü) Stoltenberg Güvenlik sorunlarını ele alacağız (2)
Brüksel () - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg, bugün ve yarınki toplantılarda güvenlik sorunlarını...
13 Şubat 2019 Çarşamba 15:22
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