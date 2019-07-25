SpaceX’e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne merkezli Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’e ait ‘Starhopper’ isimli uzay aracı, kalkış için yapılan test sırasında alev aldı. Teksas’ın Boca-Chica bölgesinde yapılan kalkış testinde alev alan uzay aracında ufak çaplı hasar meydana geldi.
(Görüntülü) SpaceX’in uzay aracı, kalkış öncesi alev aldı
SpaceX’e ait uzay aracı Starhopper, kalkış öncesi alev aldı. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne merkezli Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’e ait ‘Starhopper’...
25 Temmuz 2019 Perşembe 12:02
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