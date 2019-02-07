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(Görüntülü) Soylu: FETÖ konusunda KKTC ile süreci iyi yönettik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye arasında güven, huzur ve asayişi temin etmek için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti. Soylu, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti....

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye arasında güven, huzur ve asayişi temin etmek için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti. Soylu, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin selamlarını muhabbetini sevgisini getirdiklerini söyleyen Soylu, “Elimizden gelen neyse her türlü adımı KKTC ile birlikte atacağız. Gücümüz içinde ne gerekiyorsa yapma isteğindeyiz" diye konuştu. Soylu, şöyle devam etti: "Türkiye olarak tüm bunlarla ciddi anlamda mücadele ediyoruz, tek başına bizim mücadelemiz yetmez. Özellikle FETÖ konusunda KKTC ile süreci iyi yönettik. Bu mücadeleyi daha da yükseltmek en büyük beklentimizdir. Çok başarılı adımlar atıldı, polise ve bakanlığa teşekkür ediyoruz. Siberden narkotiğe, kaçakçılığa kadar her suça yönelik karşılıklı çalışmak iki ülkenin faydasındadır. Bonzai konusu ilk olarak buradan geldi, bu yüzden iç güvenlik meselesi dıştan başlıyor. Biz de buna büyük önem veriyoruz. Tüm alanlarda iş birliği ülkelerimizi korumak için önemli." Soylu, "Birbirimize destek olmalıyız. Bu konuda KKTC ile tam mutabakat içindeyiz inşallah iş birliğimiz başarıyla taçlandırılacak. Bizim için Kıbrıs; davamız, aklımız, sevdamız, kardeşliğimiz ortak zaferimiz, kararlılığımız, demokrasi irade vücudumuz. Bunları söylerken onur duyuyoruz" dedi. FETÖ'YE KARŞI İŞBİRLİĞİ Başbakan Tufan Erhürman da, “İlişkilerimiz başka ülkelerle kıyaslanmaz, iş birliği de öyle. O yüzden bugün burada olmanız ve iş birlikleri önemli. FETÖ konusunda çok ciddi, hızlı çalışıyoruz ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin sorunları bizim sorunlarımızdır, iş birliğini daha da geliştireceğiz" diye konuştu. Türkiye ile KKTC arasında “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü” de imzalandı. Protokole Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir imza koydu.

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