Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

(Görüntülü) Skynet gerçek mi oluyor? Bilim insanları canlıya benzer robotlar üretti

Gonca YAĞCI, () - Bilim insanları büyüyebilen, yiyebilen ve diğer gerçek canlılar gibi gelişebilen küçük robotlar yapmayı başardı.   Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cornell Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının ürettiği...

Gonca YAĞCI, () - Bilim insanları büyüyebilen, yiyebilen ve diğer gerçek canlılar gibi gelişebilen küçük robotlar yapmayı başardı.


 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cornell Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının ürettiği küçük robotları geliştirmek için DNA’ye benzer yapay biyo materyaller kullanıldı.


 

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığı haberde, üniversitedeki biyolog Profesör Dan Luo, yapay bir metobolizmayla güçlendirilmiş canlı gibi görünen yepyeni bir makine yaptıklarını açıkladı. Luo makinelerin basit bir küf mantarı organizması kadar karmaşık olduğunu söyledi.


 

Gazeteye, canlı bir makine yapmadıklarını vurgulayan Profesör, canlıya benzer materyaller yarattıklarını; bunun da daha önce yapılmadığını ifade etti.


 

Üretilen materyaller, canlıların yaptıklarına benzer davranışlar sergiliyor. Kendi kendine metobolizmasını çalıştırıp, enerjisini kullanabiliyor.


 

Materyaller küçük bir robota benzer şekilde biçimlenebiliyor, kendi kendine hareket edebiliyor, büyüyebiliyor, kaynakları tüketip en sonunda hayatını sonlandırıyor.


 

Makinelerin canlı olmasalar bile yaşayan canlılar gibi davranabiliyor olması gelecekte kendi kendine yetebilen robotların üretilebileceği konusunda yeni bir yol açtığı belirtiliyor.


 

Canlıya benzer materyallerin üretilmiş olması "insanlar tarafından robotların dünyayı ele geçirecek mi?" endişesini yeniden gündeme getirdi.


 

Robotların üretilmesi, ünlü bilim kurgu filmi Terminator’de kurgusal bir yapay zeka sistemi olan Skynet’i hatırlattı. İnsanlığı yok etmeye çalışan yapay zeka sistemi, filmde, dünyadaki uyduları, denizaltıları ve nükleer silahları kontrol edebiliyordu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328