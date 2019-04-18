Singapur () – Singapur’da bir alışveriş merkezinin giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında alışveriş merkezinin içi dumanla kaplandı, müşteriler tahliye edildi. Yerel medya, Singapur’da bulunan Tampines alışveriş merkezinin giriş katında yangın çıktığını duyurdu. Çıkan yangın sonucu alışveriş merkezi dumanla kaplandı. Yoğun duman nedeni ile AVM'de panik yaşandı, güvenlik görevlileri müşterileri hızla tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken; AVM'den yapılan açıklamada alışveriş merkezinin geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.
(Görüntülü) Singapur’da alışveriş merkezinde yangın paniği
Singapur () – Singapur’da bir alışveriş merkezinin giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında alışveriş merkezinin içi dumanla kaplandı, müşteriler tahliye edildi. Yerel medya, Singapur’da bulunan...
18 Nisan 2019 Perşembe 15:35
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