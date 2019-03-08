(Görüntülü) Sıla, Brüksel'de sahneye çıktı -1

Ender DURUEL, BELÇİKA () - Avrupa turnesinde olan ünlü şarkıcı Sıla, dün gece Brüksel?de, Bozar Güzel Sanatlar salonunda sahne aldı.

Canlı sahne performansıyla ve orkestrasıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Sıla, seslendirdiği parçaların dışında danslarıyla da büyük alkış aldı.

Brüksel?de Mystiek tarafından düzenlenen konserde Sıla ilk olarak ?Sabır?, ?Afitap? parçalarını seslendirdi. Konser süresince birçok parçasına müzikseverler eşlik etti. Konser sonunda sanatçı ayakta alkışlandı.

Sıla?nın Avrupa konserleri Stuttgart, Zürih, Frankfurt ve Münih ile devam edecek.