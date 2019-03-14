(Görüntülü) Şiddetli rüzgâr TIR'ları böyle devirdi

ABD () ABD'nin Teksas eyaletinde şiddetli rüzgâr, seyir halindeki TIR?ların devrilmesine neden oldu. Teksas eyaletinde bulunan Potter bölgesindeki Amarillo şehrinde bir TIR trafikte ilerlediği sırada, saatte 80 km hıza ulaşan rüzgâr nedeniyle devrildi. TIR'ın devrilme anını bir amatör kamera kaydetti. Yetkililer olaya müdahale ederken, Randall bölgesine bağlı Canyon şehrinde de yine başka bir TIR şiddetli rüzgâr sonucu devrildi. Devrilen TIR otoyoldaki trafiğin kapanmasına neden olurken, Canyon'daki TIR'ın devrilme anı da Todd Anderson isimli bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Teksas eyaletinde hâkim olan şiddetli rüzgâr sonucu aynı gün içerisinde birbirine yakın farklı bölgelerde birkaç TIR devrilerek trafiğin kapanmasına neden oldu. Ayrıca, devrilme sonucu yara alan bazı sürücülerin de hastaneye sevk edildiği belirtildi.