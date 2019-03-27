Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye...
Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya'da korkutan iki deprem

(Görüntülü) Seyir halinde uyuya kalan sürücünün hayatına mal olan kaza kamerada

Rusya () Rusya'da direksiyon başında uyuya kalan tanker sürücüsü, yoldan çıkan aracı son anda tekrar yola çevirmeye çalıştı ancak başaramadı. Tanker takla atarak yol dışına savruldu, sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Rusya'ın...

Rusya () Rusya'da direksiyon başında uyuya kalan tanker sürücüsü, yoldan çıkan aracı son anda tekrar yola çevirmeye çalıştı ancak başaramadı. Tanker takla atarak yol dışına savruldu, sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Rusya'ın doğusunda yer alan Primorskiy Krayı'ndaki Spassky bölgesinde Khabarovsk Vladivostok yolu üzerinde meydana geldi. Bir aracın yol kamerasınca kaydedilen görüntülerde, gaz taşıyan tankerin, virajda yolun dışına doğru kaydığı görülüyor. Bariyerlere çarpan tankerin son anda yola dönüş yapmaya çalıştığı ancak takla atarak yol dışına savrulduğu görülüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, asfalt yüzeyinin kuru, görünürlüğün normal ve yolda herhangi bir sorun olmadığını; kazada hayatını kaybeden 40 yaşındaki sürücünün, seyir halinde uyuya kalmış olmasından şüphelenildiğini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328