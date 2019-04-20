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(Görüntülü) Sarı yelekliler 23'üncü haftada... Araçlar ateşe verildi...

Fransa () - Fransa'da 17 Kasım'da akaryakıt zamları ve ekonomik koşulları protesto amacı ile başlayan sarı yelekliler eylemleri 23'üncü haftasında sürüyor. Başkent Paris'te bir çok noktada düzenlenen gösterilerde zaman zaman hareketli...

Fransa () - Fransa'da 17 Kasım'da akaryakıt zamları ve ekonomik koşulları protesto amacı ile başlayan sarı yelekliler eylemleri 23'üncü haftasında sürüyor. Başkent Paris'te bir çok noktada düzenlenen gösterilerde zaman zaman hareketli anlar yaşanıyor. Ellerinde pankartlarla, sloganlar atarak yürüyen kalabalık grupların yanı sıra bazı eylemci gruplar da özellikle Cumhuriyet Meydanı çevresinde araç ve motosikletleri ataşe verdi. Polis eylemcilere biber gazı ile müdahale etti


 

Yerel medya 120'den fazla göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.


 

EYLEMCİLERE NOTRE DAME YASAĞI


 

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, dün Sarı Yeleklilerin 23’üncü haftada yapacakları gösterilerde Notre Dame ve çevresine girmelerini yasaklamıştı. Yasaklanmanın sebebi ise, Notre Dame yangınının ardından alınan ‘güvenlik önlemleri’ olduğu belirtildi. Yasaklamanın, Notre Dame ve çevresinde tüm gün geçerli olacağı belirtildi.

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