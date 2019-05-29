Polonya () – Mihail Saakaşvili, Facebook hesabından, Ukrayna’ya dönüş için gerekli kimlik kartını aldığını ve Kiev'e dönüş için havalimanında bulunduğunu duyurdu. Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Facebook hesabından, Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'nden, Ukrayna’ya dönüş için gerekli kimlik kartını aldığını duyurdu. Saakaşvili, Facebook hesabından Varşova Havalimanı’ndaki görüntüsünü, “Havalimanı ve ardından Kiev” mesajı ile yayınladı. Mihail Saakaşvili, 22 Mayıs’ta Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den Ukrayna vatandaşlığını geri istemişti.
(Görüntülü) Saakaşvili: Kiev'e dönmek için havalimanındayım
Polonya () – Mihail Saakaşvili, Facebook hesabından, Ukrayna’ya dönüş için gerekli kimlik kartını aldığını ve Kiev'e dönüş için havalimanında bulunduğunu duyurdu. Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Facebook...
29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:28
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