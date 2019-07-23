Rusya’da çocukların bulunduğu çadır kampında yangın çıktı. 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk da yaralandı. Yangın Khabarovsk şehrine yakın bir çadır kampında çıktı. Kuruması için ısıtıcıya bırakılan bir havlunun tutuşması ile çıktığı düşünülen yangında, 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü) Rusya’da çadır kampında yangın: 1 çocuk öldü
Rusya’da çocukların bulunduğu çadır kampında yangın çıktı. 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk da yaralandı. Yangın Khabarovsk şehrine yakın bir çadır kampında çıktı. Kuruması için ısıtıcıya bırakılan bir havlunun...
23 Temmuz 2019 Salı 11:09
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