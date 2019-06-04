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(Görüntülü) Rusya yeni önleme füzesini test etti

Rusya () – Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, önleme füzesinin testinin Kazakistan’da başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.   Rus haber ajansı TASS’da yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Havacılık ve...

Rusya () – Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, önleme füzesinin testinin Kazakistan’da başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.


 

Rus haber ajansı TASS’da yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri’nin, Kazakistan’ın Sary-Shagan test alanında yeni önleme füzesinin test atışını başarılı olarak gerçekleştirdiğini belirtti.


 

Şoygu’nun açıklamasında Füze Savunma Birliği Komutan Yardımcısı Vladimir Sergiyenko’nun “Birkaç denemeden sonra yeni önleme füzesi belirlenmiş bir hedefi kesin olarak vurarak görevini başarıyla tamamladı” ifadesine yer verildi.

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