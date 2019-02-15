Rusya () - Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı'nın ardından Sovyet askerlerinin bölgeden çekilişlerinin 30. yıldönümü dolayısıyla, görev yapan askerlere, tutanaklara ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı. Bakanlık, resmi internet sitesinden Afganistan'daki çalışmalarını; askerlerin öykülerini de paylaştı. Açılan arşivdeki belgelerde Sovyet askerlerinin önündeki hedeflerin, önemli evrakların, büyük silah ve mühimmat depolarının yanı sıra öne çıkan askerlere verilen ödüllerin de bulunduğu görüldü. İçişleri Bakanlığı da, arşivdeki belge, araç ve malzemelerin bir bölümünü Kaluga şehrinde sergiledi.
(Görüntülü) Rusya, SSCB'nin Afganistan'dan çekilişinin 30'uncu yıldönümünde arşivini açtı
Rusya () - Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı'nın ardından Sovyet askerlerinin bölgeden çekilişlerinin 30. yıldönümü dolayısıyla, görev yapan askerlere, tutanaklara ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı. Bakanlık,...
15 Şubat 2019 Cuma 16:57
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