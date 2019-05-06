(Görüntülü) Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti -2

Rusya () ? Rusya?nın başkenti Moskova?da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yanan uçağın içindeki yolculardan biri tahliye öncesi uçak içindeki o anları kaydetti.



Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaptığı sırada sert teması sonrası kuyruk kısmında yangın çıkmıştı.



Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Moskova-Murmansk seferini yaparken Şeremetyevo Havalimanı?na acil dönüş yapan ve piste inişi esnasında alev alan uçakta mürettebat dahil 78 kişinin bulumnduğunu; kazadan 37 kişinin sağ kurtulduğunu söyledi.



Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, 5 Mayıs?ta Moskova saatiyle 18.32?de havalimanında Aeroflot havayolu şirketinin SSJ100 yolcu uçağında yangın çıktı. Uçak 18.02?de Moskova-Murmansk güzergahında planlı rejimde kalkış yaptı. Kalkışın ardından mürettebat teknik hata raporu verdi ve havalimanına dönme kararı aldı. Uçakta 73 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Moskova saatiyle 18.30?da yolcu uçağının piste ?sert? bir iniş yapmasının ardından yangın çıktı denildi.