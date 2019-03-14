Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...

(Görüntülü) Rusya'da marketin zemini çöktü... Panik anları kamerada

Rusya () Rusya'da bir marketin zemini, müşteriler ve görevlinin üzerinde bulunduğu esnada çöktü. Olay Rusya'nın St. Petersburg şehrinin Petrogradsky bölgesinde bulunan ve 724 hizmet veren bir markette meydana geldi. Çökme anı marketin...

Rusya () Rusya'da bir marketin zemini, müşteriler ve görevlinin üzerinde bulunduğu esnada çöktü. Olay Rusya'nın St. Petersburg şehrinin Petrogradsky bölgesinde bulunan ve 724 hizmet veren bir markette meydana geldi. Çökme anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Üzerinde güvenlik görevlisi ve 4 müşterinin bulunduğu zemin bir anda çöktü. Çökme sonucu market rafları, güvenlik görevlisinin ve müşterilerin üstüne devrildi. Güvenlik görevlisi devrilen rafların altından yardım almadan çıkarken, diğer müşterileri, marketteki çalışanlar ve olayı görenler kurtardı. Yetkililer, marketin neredeyse 100 yıldan daha eski olan bir yapıda bulunduğu için zeminin çöktüğü ve rafların devrilmesi sonucu hafif yaralanan bir kadının hastaneye kaldırılmayı reddettiğini söyledi. Olaya dair inceleme sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328