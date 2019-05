(Görüntülü) Rusya'da '74. Zafer Günü' kutlamasında gövde gösterisi

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA () - İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 74. yıldönümü Kızıl Meydan’da yüzlerce askerin ve askeri aracın geçişi ile görkemli bir şekilde kutlandı. S-400'LER GEÇTİ Kızıl Meydan’da gerçekleşen Zafer Bayramı geçidinde ilk kez Aurus askeri otomobiller görücüye çıkartılırken, Türkiye’nin de satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri de Kızıl Meydan’da gövde gösterisi yaptı. Geçidi Kara Birlikleri Komutanı Oleg Salyukov yönetti, geçidi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu kabul etti. Salyukov ve Şoygu birliklerin önünden Aurus araçlarında geçtiler. Rusya Savunma Bakanlığı, bu sene Kızıl Meydan’a 13 bin kişinin ve 132 teknik aracın çıktığını ve olumsuz hava koşulları nedeniyle geçidin hava kısmının iptal edildiğini belirtti. PUTİN: ONLARIN CESARETLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Başbakan Dmitriy Medvedev ve Kazakistan Kurucu Başkanı Nursultan Nazarbayev de katıldı. Törende konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın tarihinde çok büyük başarılar olduğunu ancak kendisini üstün ırk olarak görerek bu korkunç savaşı başlatan Nazilere bedel ödettirdiği için bu zaferin başka bir anlam ifade ettiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Onlar zafer için savaştılar ve çabaladılar, insanlık dışı sınavlarda fedakârlık yolunu geçtiler. Her şeye sabrettiler, ellerinde olan her şeyi verdiler ve zaferi kazandılar. Her sene bu eşi benzeri görülmemiş başarının manevi gücünü giderek daha çok ve keskin hissediyoruz, halkımızın askeri zaferinin devam eden değerinin farkındayız. İşte tam da O vatanını korudu, tüm insanlık için umut oldu, Avrupa halklarının ana kurtarıcısı oldu. Ülkemiz tarihinde çok sayıda kahramanlık başarısı var, fakat faşizme karşı elde edilen zafer, verdikleri tüm zararlar için, kendilerini en yüksek ırk olarak gördükleri ve korkunç bir savaş başlattıkları için Nazilere bedel ödetme önemli bir yerde bulunuyor. Bu sert güç birçok devleti sardı ve cezasızlık Nazilerin gözlerini kapattı. Binlerce yıllık tarihi Rusya ve Sovyetler Birliği'ni altlarında ezebileceklerini düşündüler. Ama olmadı! ‘Her şey Zafer İçin’ sloganımız oldu. İlk aşağılık, ani darbeyi Brestskaya Kalesi aldı. Son ana kadar savaştılar, diğer nesillere duvarda yazılar bıraktılar. Bunlar hem yemin hem ceza gibiydi, ‘Ölüyorum, ama pes etmiyorum’ Rus savaşçıların kahramanlıkları günümüzde bunun unutulmadığını gösteriyor. Bu Rus silahının yenilmezliğini gösteriyor. Çoğu cepheye direkt okul masalarından gittiler, aşkın, ailenin ve çocuklarının mutluluğunu öğrenemediler. Ülkemizin askerleri her birimiz için, barış olan bir gelecek için, özgürlük için kendi hayatlarına acımadılar. Biz hiçbir zaman onların cesaretini unutmayacağız. Oğullar, kızlar, babalar, anneler, dedeler, kocalar, eşler, erkek ve kız kardeşler, yakınlar ve dostları karşısında boynumuzu eğiyoruz”. ASKERİ TEKNİK ARAÇLAR Geleneksel olarak geçiş mekanize kolonu Rusların efsane diye niteledikleri tank T-34 yönetti. Ardından ‘Tigr-M’ otomobilleri, ‘Tayfun-K’ 4x4 zırhlı otomobilleri geçit töreninde boy gösterdi. Daha sonra ‘Kurganets-25’, T-14 ‘Armata’ tankları, T-72B3 tankları, BMD-4M ve BTR-MDM Kızıl Meydan’da kendini gösterdi. Kolonun ardından kendinden itmeli topçu araçlar ‘Msta-S’ devam etti. Daha sonra kısa menzilli balistik füze sistemi İskender-M’in takip ettiği BTR-82A geçişini gerçekleştirdi. Bunların ardından meydandan roketatar ‘Smerç’ geçti ve sıra ‘Tor-M2’, ‘Buk-M2’, ‘Pantsiri-M’ ve S-400 kompleksleri Kızıl Meydan’da gösterildiler. Komplekslerin ardından zırhlı araçlar ‘Tayfun-Y’ ve ‘Tayfun K’, Rusya Ulusal Muhafızları’nın ‘Tigr’, ‘Patrul’ ve ‘Ural’ otomobilleri geçtiler. Mekanize kolonda son olarak ‘Yars’ ve en yeni ‘Bumerang’ füze kompleksleri yerlerini aldılar. BULUTLU HAVA GEÇİDİN HAVA KISMINA ENGEL OLDU. Zafer Bayramı 74. yılında sembolik olarak 74 uçağın ve helikopterin geçmesi planlanıyordu. Uçuşa Mi-26, Mi-8AMTSH, Mi-28N, Ka-52, Mi-24, Su-35S, Su-30SM, Su-34, Su-24M, Su-25, MiG-31BM, MiG-29SMT, A -50U, IL-76MD, Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3 ve IL-78 hazırlanmıştı.