Azerbaycan () - Rusya merkezli Ural Hava Yolları'na ait bir uçak, 'bomba ihbarı' nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
(Görüntülü) Rus uçağı 'bomba ihbarı' nedeniyle Bükü'ye acil iniş yaptı (2)
Azerbaycan () - Rusya merkezli Ural Hava Yolları'na ait bir uçak, 'bomba ihbarı' nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
11 Mart 2019 Pazartesi 15:18
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