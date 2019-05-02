(Görüntülü) Rum seri katil, kurbanlarını 'yakın boğuşma' hareketiyle öldürmüş

RUM Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) Teğmen rütbesiyle görev yapan 'seri katil' Nikos Metaksas'ın, cinayetlerini işlerken 'askeri eğitimde' öğrendiği 'yakın boğuşma' hareketini kullandığı öğrenildi. Güney Kıbrıs'ta büyük infial yaratan olay ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Şu ana kadar 5'i kadın 2 çocuğu öldürdüğü belirlenen Metaksas'ın, Rum polisine verdiği ifadesinde, "askerde aldığı eğitimler sayesinde kadınları rahatlıkla öldürdüğünü itiraf ettiği" kaydedildi. Zanlı için İngiltere'den de uzman bir ekip geldi. İngiliz ekibi, Rum Subay'ın psikolojik durumunu inceleyecek ve başka cinayet işleyip işlemediğini belirleyecek. 'Seri katil' polise verdiği ifadede ise “İşlediğim cinayetlerden hiç pişman” değilim derken, Mitsero bölgesinde bulunan madendeki 'Kırmızı Göl'de geçtiğimiz gün bir bavul içerisinde çıkarılan cesedin Romen uyruklu 36 yaşındaki Livia Florentina Bunea'ye ait olduğu belirlendi. EKİPLERİN GÖLDE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR Demirören Haber Ajansı, Metaksas'ın öldürdüğü kadınları attığı belirtilen Mitsero'daki Kırmızı Göl’deki çalışmaları görüntüledi. Rum itfaiye ekipleri ve dalgıçları, 'Kırmızı Göl'e attıkları iki kamera ile aramalarını sürdürdü. Rum İtfaiye Müdürü Marcos Tragolas'un başkanlığında devam eden çalışmalarda 'Kırmızı Göl'de bavula benzeyen bir cisim belirlendi. Bunun üzerine kurtarma ekipleri, denizde bir kafes indirdi ve cismi çıkarmaya çalıştı. Çalışmalar, teknik aksaklıklar nedeniyle zaman zaman durdu. Ekipler, uzun uğraşlara rağmen göldeki cismi çıkaramadı. Edinilen bilgilere göre gölde, iki kadının daha cesedinin bulunduğu düşünülüyor. Bunlar, Livia Florentina Bunea'nın kızı Elena ile Filipinli Maricar Valtez Arquiola. Metaksas, kadınları ve çocuğu öldürdükten sonra bavula koyduğunu itiraf etmiş; bavulların dibe batması için de, cesetlerin yanına taş koyduğunu söylemişti. Metaksas, polise, "Yakalanmasaydım, kadınları öldürmeye devam edecektim" demişti.