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(Görüntülü) Ruhani: Savaşı başlatan taraf olmayacağız

 İran’da resmi temaslarda bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından Sadabad Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.   İran’ın,...

 İran’da resmi temaslarda bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından Sadabad Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


 

İran’ın, bölgede, ABD de dâhil hiçbir ülkeye karşı savaşı başlatan taraf olamayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Ruhani, ancak İran’a karşı bir savaş yapılması durumunda buna kesin yanıt vereceklerini söyledi.


 

Ruhani, “Bölgede bazı gerilimler varsa bunun nedeni ABD’nin İran halkına uyguladığı ‘ekonomik savaştan’ kaynaklanıyor. Ne zaman bu savaş biterse bölge ve dünyada olumlu gelişmelere şahit olabiliriz” diye konuştu.


 

ABE: OLASI BİR ÇATIŞMANIN ÖNÜNE GEÇMELİYİZ


 

Bölgede İran ve ABD arasında artan gerilime değinen Başbakan Şinzo Abe, “Ortadoğu’da gerilim yükseliyor, bazıları bir çatışma olasılığından bahsediyor, ne pahasına olursa olsun askeri çatışmanın önüne geçmeliyiz. Ortadoğu’da barış ve istikrar sadece bu bölge için değil, tüm dünya için gerekli. Kimse savaş olmasını istemiyor. Japonya gerilimin düşmesi için gücün yettiği kadar mümkün olabilecek en çok rolü üstlenmek istiyor” ifadelerini kullandı. Abe, sözlerine şöyle devam etti:


 

“Barış ve istikrarı sağlamak için ve olası bir çatışmanın önüne geçmek için İran’ın yapıcı rol yapması gerekiyor. İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) ile işbirliğini sürdürmesini çok olumlu karşılıyor ve Tahran’ın İran Nükleer Anlaşması’na bağlılığının kesinlikle devam etmesini bekliyoruz”

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