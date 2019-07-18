Rusya () – Basına konuşan Rosteh CEO’su Sergey Chemezov, Ankara’nın böyle bir isteği olması durumunda, Rusya’nın Su-35 savaş jetlerini tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi. RIA Novosti haber ajansında yer alan haberde, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh CEO’su Sergey Chemezov’un basına yaptığı açıklamada, “Türk meslektaşlarımız böyle bir istekleri olduğunu belirtirse, Suhoy Su -35 savaş jetlerinin sevkiyatı konusunda çalışmalara başlamaya hazırız” ifadelerini kullandığı belirtildi.
(Görüntülü) Rosteh CEO’su: Türkiye isterse, Su-35 sevkiyatı için hazırız
Rusya () – Basına konuşan Rosteh CEO’su Sergey Chemezov, Ankara’nın böyle bir isteği olması durumunda, Rusya’nın Su-35 savaş jetlerini tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi. RIA Novosti haber ajansında yer alan haberde, Rus devlet...
18 Temmuz 2019 Perşembe 13:54
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