(Görüntülü) "Pride London" yürüyüşü başladı (2)

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Celal Sönmez – Faruk Zabçı / Londra, 7 Temmuz () - Birleşik Krallık’ta, bu yıl 46’ıncısı düzenlenen "Pride London" yürüyüşü, yerel saatle bugün 12.00'de Portland Palace'de bulunan BBC binasının önünde başladı.



Yürüyüş, Oxford Circus, Regent Street, Piccalilly Circus, Pall Mall ve Trafalgar Square güzergâhını takip ederek bakanlıkların bulunduğu White Hall'da son bulacak.



Başkent Londra’da 46 yıl önce 1972’de başlayan "Pride London" kutlamaları bugüne kadar gelişerek devam ediyor.



Barcklays Bankası ve Londra Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunu üstlendiği yürüyüşün, ayrıca aralarında Londra Ulaşım Servisi, Starbucks, Delta Virgin Atlantic ve Tesco'nun da bulunduğu irili ufaklı çok sayıda sponsoru bulunuyor.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da yürüyüşte yer alan katılımcılar kendi ülkelerini bayraklarla temsil ediyorlar.



Pride London, destekleyicisi Metro Politan Polis Teşkilatı Yekilisi David Müsker, yaptığı açıklamada yürüyüşün güvenli ve dostluk havası içinde geçmesi için titiz bir çalışma ile bütün tedbirlerin alındığını bildirdi.



Yürüyüşün direktörü Michael Salter-Church, bu seneki yürüyüşe 472 farklı grubun katıldığını belirtirken şöyle konuştu:



“Pride London yürüyüşü farklı gruplardan birçok insanın bir araya geldiği, kutlamalar ve protestolar yaptığı bir etkinlik. Umuyoruz ki bu etkinlikle başka ülkelere de birlik ve beraberlik mesajını verebiliriz.”



Bu yıl 15 bin kişinin katıldığı yürüyüşe 2010 ve 2015 yıllarında bir milyonu aşkın kişinin katıldığı belirtildi.



Yürüyüşe aralarında London Fire Brigade, Post Office, Police, Royal Mail! National Health Service, Facebook ve Sainsburys gibi çok sayıda kurum ve kuruluş da destek verdiler. (Fotoğraflı)



