Sonat KEREM, KİEV () - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesinin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı’nın ilk testlerinin başarılı olduğunu açıkladı. Ukrayna'nın Hmelniyskiy ilinde bugün Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçlarının test edilmesinin ardından düzenlenen törende konuşan Poroşenko, "Ukrayna Ordusu'na teslim edilen Bayraktar TB2'nin testleri başarılı geçti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni ve Türk partnerlerimizi tebrik ediyorum. Bugün tamamen yeni bir silaha kavuştuk. İHA'lardaki kameraları görüyorsunuz, isabet başarısını görüyorsunuz" dedi. Bayraktar TB2'nin Ukrayna Ordusu'na yeni imkânlar sağladığının altını çizen Poroşenko, "Bunun devletimizin savunma gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. Bu aybaşında Ukrayna'ya teslim edilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının ülkedeki ilk test uçuşu dün yapılmıştı.
(Görüntülü) Poroşenko: İHA Bayraktar, Ukrayna'nın savunma gücünü artıracak
Sonat KEREM, KİEV () - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesinin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı’nın ilk testlerinin başarılı olduğunu açıkladı. Ukrayna'nın Hmelniyskiy ilinde bugün...
20 Mart 2019 Çarşamba 15:16
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.