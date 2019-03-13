Brezilya () - Brezilya'da polisin belindeki silahı almaya çalışan bir şüpheli vuruldu. Rutin kontroller yapan bir polis memuru, şüphe üzerine durdurduğu bir kişiden kimliğini istedi. Polis ile tartışmaya giren adam kimliği vermek istemeyince, polis gözaltına almak istedi. Arbede sırasında polisin belindeki silahı almaya çalışan ve sığınmacı olduğu belirtilen adam polis tarafından birden çok kez karnından vuruldu. Yaralı adam
(Görüntülü) Polisin silahını almaya çalışan şüpheli vuruldu
Brezilya () - Brezilya'da polisin belindeki silahı almaya çalışan bir şüpheli vuruldu. Rutin kontroller yapan bir polis memuru, şüphe üzerine durdurduğu bir kişiden kimliğini istedi. Polis ile tartışmaya giren adam kimliği vermek istemeyince,...
13 Mart 2019 Çarşamba 15:12
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