ABD () - ABD'de polisler, bir parkta kartopu oynayan çocuklara sürpriz yaparak, operasyona gider gibi oyun alanına gitti. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. ABD'de Washington eyaletinde bulunan Duvall şehrinde görevli polis memurları, parkta kartopu oynayan çocukların yanına operasyona gider gibi gitti. Parktaki çocuklarla kartopu savaşı yapan ve ardından hatıra fotoğrafı çektiren polislerin bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
(Görüntülü) Polis, operasyona değil 'kartopu savaşı'na gitti
ABD () - ABD'de polisler, bir parkta kartopu oynayan çocuklara sürpriz yaparak, operasyona gider gibi oyun alanına gitti. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. ABD'de Washington eyaletinde bulunan Duvall şehrinde görevli...
07 Şubat 2019 Perşembe 11:03
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