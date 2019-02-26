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(Görüntülü) Polis memuru risk alıp, buz tutan kanalda mahsur kalan köpeği kurtardı

ABD () ABD'de bir polis memuru, buz tutan kanala düşen köpeği canını riske atarak kurtardı. Olay, ABD'nin New York eyaletinde yer alan Monroe bölgesinde, Ogden şehrinde meydana geldi. Ogden polis biriminde görevli Travis Gray isimli polis...

ABD () ABD'de bir polis memuru, buz tutan kanala düşen köpeği canını riske atarak kurtardı. Olay, ABD'nin New York eyaletinde yer alan Monroe bölgesinde, Ogden şehrinde meydana geldi. Ogden polis biriminde görevli Travis Gray isimli polis memuru, sabah 0200 civarı, Erie Kanalı çevresinde bir köpeğin sesi duyulduğu ve tehlikede olabileceğine dair gelen ihbar üzerine olay yerine gitti. Gray, buz tutmuş Erie Kanalı'nda suya düşmüş ve orada mahsur kalmış olan köpeği gördü ve köpeği kurtarması için hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ancak, köpeğin fazla vaktinin kalmadığını ve hemen kurtarılması gerektiğini düşünen Gray, kendini riske atarak soğuk suda yaşam mücadelesi veren köpeği kurtarmayı başardı. Olayla Ogden polis biriminin yaptığı açıklamada köpeğin iyi durumda olduğu ve sahibinin bulunduğu belirtildi.

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