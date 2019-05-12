(Görüntülü) Pilot, yolcu uçağını burnu üstüne indirdi

Myanmar () –Myanmar’da 89 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, havaalanına iniş yaptığı sırada ön iniş takımları açılmadı. Pilot, arka iniş takımlarını kullanarak uçağı ustaca indirdi. Yaşanan olayda kimse zarar görmedi. Yerel medya, Myanmar’ın Yangon Uluslararası Havaalanına iniş yapmak üzere alçalan ve 89 kişiyi taşıyan ERJ-190LR modeli yolcu uçağının ön iniş takımında meydana gelen arıza sonucu acil iniş yaptığını duyurdu. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, uçağın önce arka iniş takımları ile yere temas ettiği, ardından uçağın ön kısmının piste sürterek durabildiği görüldü. Pilotun ustaca indirdiği uçakta bulunan 89 yolcudan hiçbirinin zarar görmediği duyuruldu.