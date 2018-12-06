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(Görüntülü) Paris'te sükunet hakim

Paris () - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ‘sarı yelek’ protestoları sonrasında, planlanan petrol vergisi zammının altı ay ertelenmesi teklifi olumsuz tepki alında zammı tamamen iptal etme kararı alındığını duyurmasıyla...

Paris () - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ‘sarı yelek’ protestoları sonrasında, planlanan petrol vergisi zammının altı ay ertelenmesi teklifi olumsuz tepki alında zammı tamamen iptal etme kararı alındığını duyurmasıyla Fransa sokakları sakinliğe büründü. Ocak ayında petrol vergilerine uygulanması planlanın zammın şiddetli tepki görmesi üzerine, Fransa Başbakanı Edouard Philippe tarafından zammın altı ay ertelenmesi teklif edilmiş, teklifin halktan olumsuz tepki görmesi sonrasında tamamen iptal edildiği duyurulmuştu. FRANSA'DA YAŞAYAN TÜRKLER Fransa'da yaşayan Türkler, Fransa'da ekonominin iyi olmadığını, iş yeri açanların kısa süre sonra kapattığını; insanların faturasını ödeyemediğini söyledi. Paris’te kuyumculuk yaptığını belirten bir Türk vatandaşı ise, "Fransa'nın politik adamları sözlerini yerine getirmediği için insanlar sokağa döküldü. İnsanlar hak talep ediyor. Cumartesi günü bir yürüyüş bekleniyor. Ya devlet geri adımlar atacak ya da sert tepki verecek. Milletin sesini duyurması lazım, şiddet gösterileri dışındaki tepkileri haklı buluyorum" dedi. Gösterileri fitilleyen sürecin akaryakıt zammı olduğunu söyleyen bir başka Türk ise "Var olan yaşam koşullarından dolayı oluşan toplumsal huzursuzluk son bulmuş değil. Vaatlere rağmen eylemlerin son bulmayacağını düşünüyorum" dedi.

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