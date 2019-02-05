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(Görüntülü) Paris'te bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti

Fransa () ? Paris?te 16. bölgede yer alan Erlanger caddesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Acil durum ekiplerinden gelen açıklamaya göre, yangında 7 kişi hayatını kaybederken, 3?ü itfaiyeci olmak üzere 27 kişinin de hafif yaralandığını...

Fransa () ? Paris?te 16. bölgede yer alan Erlanger caddesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Acil durum ekiplerinden gelen açıklamaya göre, yangında 7 kişi hayatını kaybederken, 3?ü itfaiyeci olmak üzere 27 kişinin de hafif yaralandığını açıkladı. Ayrıca, yangının, binanın 7. ve 8. katlarında hala devam ettiği ve bu yüzden ölü ve yarlı sayısının yükselebileceği de belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, gece 1 civarı başlayan yangından etkilenen bazı kişiler, yakındaki yapıların çatılarına atlamak zorunda kaldılar ve itfaiye tarafından kurtarılmayı beklediler. Acil durum ekipleri çatıdan kurtarılan kişi sayısının 30 olduğunu belirtti.
Ayrıca, yanan binaya bitişik iki binanın önlem olarak tahliye edildiği ve binanın 7. ve 8. katında halen devam etme olan yangına yaklaşık 200 itfaiyecinin de müdahale ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
 
 

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