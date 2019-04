(Görüntülü) Papa: Kilise sürekli içten ve dıştan saldırı altında

Esma Çakır / Roma () – Roma’da düzenlenen ayin sonrası konuşan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, ‘günümüzün haçlarının’, çocukların istismarı, göçmenlere kapıları kapatmak ile içten ve dıştan sürekli saldırı altında olan ‘Kilise’ olduğunu söyledi. Papa, İsa Peygamber'in çarmıha gerilişi ve Golgotha Kayası'nda öldürülüşünün anımsandığı ‘Kutsal Cuma’ nedeniyle dün akşam ‘Haç Yolu’ (Via Crucis) ayinini yönetti. Hz. İsa'nın dirildiği gün olduğuna inanılan Paskalya Yortusu öncesi Roma'daki Kolezyum Amfitiyatrosu'nun önünde düzenlenen ayine 20 bine yakın kişi katıldı. Çile Yolu (Via Dolorosa) olarak da anılan bu ritüel kapsamında, İsa Peygamberin ölüm cezasına çarptırılışından, çarmıha gerilip ölümüne kadarki çileli yola atfen bir haçın taşındığı 14 aşamalı temsil gerçekleştirildi. Kadın ve çocuk ticaretine karşı verdiği mücadelen dolayı ödüller kazanmış olan 80 yaşındaki rahibe Eugenia Bonetti tarafından hazırlanan temsilin metninde, özellikle Nijerya başta olmak üzere Afrika’dan gelen kadınların İtalya’da fuhuşa sürüklenmesi odaklı insan ticareti mağdurları ve göçmenlere kapıları kapatarak, onların durumundan kazanımlar elde eden siyasilere değinildi. GÖÇMENLERE KAPILARI KAPATAN SİYASİLERE ELEŞTİRİ Temsilin ardından bir konuşma yapan Papa Francesco, İsa Peygamber’in çile çekerek öldüğü haça, günümüzde yaşananlardan örnekler vererek gönderme yaptı ve “Bu, masumiyetlerinde yaralanan her türlü suiistimalin kurbanı çocukların haçı. Kalpleri mühürlenmiş siyasilerin hesapları ve korku nedeniyle kapıları kapalı bulan göçmenlerin haçı. Bu, içten ve dıştan sürekli saldırı altında olan Kilise’nin haçı. Bu, açgözlülük ve iktidar tarafından kör olmuş bencil gözlerimizin önünde ciddi bir şekilde yok olmakta olan ortak evimizin haçı,” ifadelerini kullandı. Papa’nın göçmenlere ilişkin sözlerinin altında özellikle, İtalya’da aşırı sağ ve popülist hükümet koalisyonunda ağırlığı hissedilen Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve göçmen karşıtı Lig partisinin lideri Matteo Salvini ve ABD Başkanı Donald Trump’a eleştiri olduğu yorumları yapılıyor. Salvini’nin, göreve geldiği haziran ayından bu yana Akdeniz üzerinden gelen göçmen gemilerine ülkenin limanlarını kapatması tartışmalara yol açıyor. Trump da Meksika sınırından ABD’ye geçen göçmenlere yönelik tutumu dolayısıyla sık sık eleştiriliyor.