(Görüntülü) Pakistan’da patlama: 1 ölü 10 yaralı

Pakistan () – Pakistan’da bir markette patlama meydana geldi. Patlamada, 1 polis hayatını kaybederken; 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.





Yerel medya, Pakistan’ın Ketta şehrinde bulunan bir markette patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada, 1 polis hayatını kaybederken; 10 kişinin yaralandığı ve çevre hastanelere sevk edildiği belirtildi. Patlamanın nedeni henüz belirtilmedi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiği; polisin ise olay yerini kordon altına aldığı duyuruldu.





Patlama, Gvadar’da yer alan Pearl Continental oteline yapılan saldırıdan iki gün sonra gerçekleşti. Yerel medya, bu patlama ile birlikte, son iki haftada 4 saldırı gerçekleştiğine dikkat çekti.