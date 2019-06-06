Malezya () – Sosyal medya fenomeni kedi ‘Jep’, sahibinin evinin önünde otomobil çarpması sonucu öldü. Kedi adına açılan sosyal medya hesaplarını yüzbinlerce kişi takip ediyordu. Sosyal medya fenomeni olan, Facebook’ta 480 bin beğeni alan ve Instagram’da 125 bin takipçisi olan ‘Jep’in sahibi, kedisinin otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel medyaya konuşan ve kedinin sahibi olan Nor Azwana Awang, “Otomobilin sesini duyunca camdan baktım ve Jep’i otomobilin tekerine yakınken gördüm. O an çığlık attım ve Jep’in bir süre koştuktan sonra yere düştüğünü gördüm” dediği belirtildi. Ayrıca, Awang’ın kedisi adına açtığı sosyal medya hesaplarını kapatmayı düşünmediği belirtildi.
(Görüntülü) Otomobilin çarptığı sosyal medya fenomeni 'Jep' öldü
Malezya () – Sosyal medya fenomeni kedi ‘Jep’, sahibinin evinin önünde otomobil çarpması sonucu öldü. Kedi adına açılan sosyal medya hesaplarını yüzbinlerce kişi takip ediyordu. Sosyal medya fenomeni olan, Facebook’ta 480...
06 Haziran 2019 Perşembe 15:51
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