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(Görüntülü) Otobüs ile TIR çarpıştı, bölge sakinleri TIR’ı yağmaladı

Brezilya () – Brezilya’da EC Bahia spor kulübünün U-15 takımını taşıyan tur otobüsü ile elektronik eşya taşıyan bir TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, görgü tanıklarının ‘fırsattan!’ yararlanıp,...

Brezilya () – Brezilya’da EC Bahia spor kulübünün U-15 takımını taşıyan tur otobüsü ile elektronik eşya taşıyan bir TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, görgü tanıklarının ‘fırsattan!’ yararlanıp, TIR’ı yağmalaması ise sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı. Kaza, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Santa Cruz de Salinas şehrinde meydana geldi. EC Bahia spor kulübünün U-15 takımını şampiyonluk karşılaşması için Sao Paulo şehrine taşıyan tur otobüsü ile elektronik eşya taşıyan bir TIR’ın kafa kafaya çarpışması sonucu, TIR ve otobüs sürücüsünün hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, 16’sı sporcu olmak üzere otobüste bulunan 22 kişinin de kazada yaralandığı ve bölgedeki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi. Federal karayolu devriyesi (PRF) ise kazanın nedeninin bilinmediğini, fakat araştırıldığını açıkladı. EC Bahia spor kulübü Twitter hesabından, kazada hayatını kaybeden otobüs şoförünün fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi. Kaza sonrası bölgede yaşayan bazı kişilerin TIR’ın konteynırındaki elektronik eşyaları yağmalaması sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı.

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