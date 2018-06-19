Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Haziran () – Rusya’da Moskova'nın Ostankino Park Ormanı'nda bir gölde yaşayan yaban ördeği yavrularını köpekten korumak için mücadele verdi. Yeni doğan yavruları ile yaşadığı gölette sakin sakin yüzen ördek ailesi bir köpeğin dikkatini çekmeleri ile bir anda dehşete düştü. Köpeğin suya atlayarak yavru ördekleri yakalama çabası anne ördeğin üstün karşı koyma mücadelesi ile karşılıksız kaldı.
(Görüntülü) Ördeğin yavrularını koruma çabası gözleri yaşarttı
Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Haziran () – Rusya’da Moskova'nın Ostankino Park Ormanı'nda bir gölde yaşayan yaban ördeği yavrularını köpekten korumak için mücadele verdi. Yeni doğan yavruları ile yaşadığı gölette sakin sakin...
19 Haziran 2018 Salı 11:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.