(Görüntülü) O, eyalet başbakanını; vatandaşlar da O'nu tokatladı 

Hindistan () – Hindistan’ın Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, seçim turu kapsamında çıktığı gezide bir vatandaşın ‘tokatlı’ saldırısına uğradı.
Hint basınında yer alan habere göre, Hindistan’da aşamalı olarak devam eden parlamento seçimleri kapsamında bir araçla seçim turuna çıkan Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, 33 yaşındaki bir adamın saldırısına uğradı.
Görgü tanıkları tarafından kayda alınan görüntülerde, bir adamın, üstü açık araç üzerinde destekçilerini selamlayan Başbakan Kejriwal’ı tokatladığı görülüyor.
Saldırgan, ardından Kejriwal’ın destekçileri tarafından bulunduğu yerden aşağı indiriliyor ve tokatlanmaya başlıyor.
Hint basını, polisin olaya hemen müdahale ettiğini ve saldırganı gözaltına aldığını; saldırganın sorgusunun sürdüğünü duyurdu.