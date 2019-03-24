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(Görüntülü) Norveç polisi: Viking Sky’dan şimdiye kadar 155 kişi kurtarıldı -2

Deniz Kılınç () – Norveç’in Toromso kentinden 14 Mart’ta yola çıkan ve dün kötü hava koşulları sonrası motorunda meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali veren Viking Sky gemisi kurtarma çalışmaları kapsamında şimdiye kadar...

Deniz Kılınç () – Norveç’in Toromso kentinden 14 Mart’ta yola çıkan ve dün kötü hava koşulları sonrası motorunda meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali veren Viking Sky gemisi kurtarma çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 155 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Norveç’in More og Romsdal kenti polisi, Viking Sky’ın motorunda oluşan bazı

sıkıntıların ardından kötü hava şartlarının da etkisiyle acil durum sinyali verdiğini belirtilmiş; gemideki bin 300 yolcunun kurtarılması için polis beş helikopter ile birkaç arama kurtarma gemisini bölgeye sevk etmişti.

Geminin, “motorunu çalıştırıp demir atmamış olsaydı kayalıklara çarpabileceği” vurgulanırken, dün 22:40’ta (TSİ 01:40) 155 kişinin kıyıya çıkarıldığı fakat polisin tam sayım yapmak için bir süre daha bekleme kararı aldığı söylendi.

NRK’de yer alan habere göre Birleşik Krallık ve ABD’li kazazedelerin üçü ağır olmak üzere 11’i yaralandı.

Kurtarma çalışmalarının Pazar akşamına kadar sürebileceği belirtilirken, yerel bir spor salonuna götürülen kazazedelerden 80’inin otele yerleştirildiği duyuruldu.

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