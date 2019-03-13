Nijerya () - Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bir okulun da içinde olduğu 3 katlı bina çöktü. Yerel medya, en üst katı okul olarak kullanılan binanın çökmesi sonucu enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla insanın mahsur kaldığını duyurdu. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Bölge Acil Durum yetkilileri çok sayıda öğrencinin hastaneye sevk edildiğini; aralarında ağır yaralıların da bulunduğunu duyurdu. Ayrıca, bölgede devam eden kurtarma çalışmaları sonucu 7 öğrenci olmak üzere toplam 19 kişinin enkaz altından kurtarıldığı belirtildi. Görgü tanıkları, çökmenin, çocuklar dersteyken meydana geldiğini söyledi.
(Görüntülü) Nijerya'da okulun da içinde olduğu bina çöktü (3)
Nijerya () - Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bir okulun da içinde olduğu 3 katlı bina çöktü. Yerel medya, en üst katı okul olarak kullanılan binanın çökmesi sonucu enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den...
13 Mart 2019 Çarşamba 16:17
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