Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

(Görüntülü) Ne yaptıysa trafik polisin kaçamadı

  Rusya () - Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da trafik polisinin evrak kontrolü yapmak istediği aracın sürücüsü kaçmak istedi. Polis hareket halindeki aracın direksiyonuna tutundu. Sürücü ve polis, seyir halindeki araçta...

 

Rusya () - Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da trafik polisinin evrak kontrolü yapmak istediği aracın sürücüsü kaçmak istedi. Polis hareket halindeki aracın direksiyonuna tutundu. Sürücü ve polis, seyir halindeki araçta direksiyon mücadelesi verirken, araç park halindeki bir otomobile çarpmak üzereyken polis kendini yola attı. Araçların arasında sıkışmaktan ramakla kurtulan polis, park halindeki otomobile vuran araçtakilerin peşine düştü. Araçta bulunan yolcular ara sokaklara doğru kaçarken; polis, sürücüyü yakalamak için aracın yanına geldi. Yolcu koltuğundan araç dışına çıkan sürücü de kaçmak için yola atladı ve yolun karşısına geçmek istedi ancak yoldan geçen bir araç çarptı. Hafif yaralanan sürücü gözaltına alındı. Polis, sürücü ve kaçan kişilere dair soruşturma başlattı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328