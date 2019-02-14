(Görüntülü) NATO Genel Sekreteri - Rusya'nın füzeleri taşınabilir ve tespiti zor
14 Şubat 2019 Perşembe 10:42
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