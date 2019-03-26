Somali () – Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama meydana geldi. Patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.
(Görüntülü) Mogadişu’da patlama
Somali () – Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama meydana geldi. Patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.
26 Mart 2019 Salı 14:41
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