Somali () – Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama meydana geldi. Patlamanın otellerin yoğun olduğu Jidka Madiina bölgesinde, bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yerel medya, patlamanın bomba yüklü bir araçla, yolcu dolu bir minibüsün geçişi sırasında gerçekleştirildiğini; olayda hayatını kaybedenler ve yaralananların bulunduğunu duyurdu.
(Görüntülü) Mogadişu’da patlama (3)
Somali () – Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama meydana geldi. Patlamanın otellerin yoğun olduğu Jidka Madiina bölgesinde, bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yerel medya, patlamanın bomba yüklü bir araçla,...
26 Mart 2019 Salı 14:54
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